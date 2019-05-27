Merkez Bankası'ndan yeni hamle

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildi.
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