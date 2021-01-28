Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor

Merkez Bankası'nın 2021 enflasyon tahmini değişmedi

TCMB Başkanı Naci Ağbal: Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

28 Ocak 2021 Perşembe 10:14
589 Okunma
Merkez Bankası'nın 2021 enflasyon tahmini değişmedi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. 

Ağbal, döviz kurlarında son aylardaki düşüşün, enflasyon üzerindeki kur kaynaklı etkilerin azalacağını gösterdiğini belirterek 2021 enflasyon tahminlerinin değişmediğini duyurdu. Ağbal "Enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

"Ekim Enflasyon Raporu'nda öngörülen enflasyon tahminlerini korumuş olduk.

2022 yılında enflasyonun yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

"Enflasyon hedefine 2023 sonunda ulaşacağız"

(Enflasyon) Yüzde 5 hedefine varmak amacıyla Para Politikası Kurulu, elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Enflasyon hedefine 2023 sonunda ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı duruşumuzu koruyacağız.

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında orta vadeli hedef patikasından sapma riskine işaret etmesi durumunda önden ilave sıkılaştırma kararlılıkla yapılacaktır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 489 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 489 yeni vaka
Türkiye'de aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti
Türkiye'de aşı yaptıranların sayısı 1,5 milyonu geçti
Öldüresiye dövülen köpek kanlar içinde çöplükte bulundu
Öldüresiye dövülen köpek kanlar içinde çöplükte bulundu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim