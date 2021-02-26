Mersin'de iki kardeş yangın kurbanı

Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşil Mahalle 4202 Sokak'taki evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ANNE BANYODAYDI



Yangın sırasında banyoda olan anne Fatma Kuytul (20), çocuklarının bulunduğu odaya giremeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

ALEVLER EVİ SARDI



Vatandaşlar, içeriye girmeye çalışsa da alevlerin evi sarması nedeniyle başarılı olamadı.



Olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından yangın söndürülürken, sağlık ekipleri evde Mehmet (4) ile Ahmet Kuytul'un (3) cansız bedenlerine ulaştı.

ANNE-BABA FENALIK GEÇİRDİ



Çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen anne Fatma Kuytul ile işten eve gelen baba Tuncay Kuytul (29), fenalık geçirdi. Acılı anne ve babaya, sağlık ekipleri olay yerindeki ambulansta müdahale etti.



Kardeşlerin cenazesi otopsi işlemleri için morga gönderildi.

''YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'' İDDİASI



Yatak odasındaki elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV