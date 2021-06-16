Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ''Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır'' dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ''Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır'' dedi.