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Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:26
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Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ''Bu yakalama, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır'' dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Mersin LimanıKokain1 Ton Kokain
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