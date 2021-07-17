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Meşhur fotoğraftaki "Gazeteci Çocuk" hayatını kaybetti

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İstanbul'un tarihi bir sokağında 9 yaşındayken elindeki gazeteleri gösterip "Yazıyor, yazıyor" diye bağırırken çekilen fotoğrafıyla ünlenen 72 yaşındaki Hayreddin Baş hayatını kaybetti. Hayreddin Baş'tan geriye fotoğrafları ve marangoz atölyesi kaldı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 20:07
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Meşhur fotoğraftaki "Gazeteci Çocuk" hayatını kaybetti

Küçükayasofya'daki Şehit Mehmet Paşa Sokağı'nda 1958 yılında, bir çocuk elinde gazetelerle koşturarak "Yazıyor, yazıyor" diye bağırırken fotoğraflanmıştı. Herkesin "O çocuk" dediği Hayreddin Baş, 6 Temmuz günü 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Baş, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu geçirdiği Küçükayasofya'da 9 yaşındayken okul öncesi ve sonrası eline gazeteleri alıp "Yazıyor, yazıyor" diye bağırarak gazete satıyordu. 1958 yılında Hürriyet muhabiri Hilmi Şahenk, meşhur gazete satan çocuk fotoğrafını çekti. Fotoğraftaki çocuk Hayreddin Baş'tı. Baş, yıllar sonra Bahçelievler Kocasinan'a taşınarak yaşamını marangozlukla sürdürmeye başladı, evlendi ve bir çocuk sahibi oldu.

NİSAN AYINDA TEDAVİ GÖRDÜ

Şeker hastası olan Baş, nisan ayında Çerkezköy'de yaşayan eşi ve oğlunun yanına gitti ve bir süre hastanede tedavi gördü, iyileştikten sonra ise Kocasinan'daki evine geri döndü. 6 Temmuz'da yaşamını yitirdi, Baş'ı tek başına yaşadığı evde yeğeni Murat Baş buldu. Ölümünün ardında ise o meşhur gazeteci çocuk fotoğrafı ile Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi birçok yere mobilya ürettiği marangoz atölyesi kaldı.

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