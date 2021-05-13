Metrobüsü rehin alan şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da 34 yaşındaki Ali K. iddiaya göre, kız arkadaşıyla tartışınca Haramidere durağında Avcılar istikametine doğru ilerleyen bir metrobüsü rehin alarak tüm yolcuların inmesini istedi. Madde krizinde olduğu öğrenilen Ali K., boğazına bıçak dayayarak ekiplerden uyuşturucu madde talep etti.

Otobüsün içinde herhangi bir yolcunun bulunmadığı öğrenildi. Özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, duraktaki vatandaşların şaşkınlıkla yaşananları izlediği görüldü.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Haramidere'deki durağında iniş ve binişler geçici olarak kısıtlandı. Sağlık ekipleri de önlem amacıyla bölgeye sevk edildi. Otobüsten indirilen Ali K., güçlükle sakinleştirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.