MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Beştepe'deki toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada Kıbrıs ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklama şöyle “Kıbrıs’taki Türk toplumunun mevcudiyeti ile haklarını görmezden gelen ülkelerin ve aktörlerin, Ada’da barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlerine hiçbir suretle müsaade edilmeyeceğinin altı çizilmiş, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kati kararlılığımız vurgulanmıştır.''