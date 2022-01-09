"Mıknatıs adam" etrafında ne varsa çekiyor!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Süleyman Demirci, 2014 yılında tesadüfen vücuduna metal ürünlerinin yapıştığını fark etti.



Vücuduna koyduğu farklı materyalleri mıknatıs gibi çekmeye başlayan Demirci, görenlerin de dikkatini çekiyor.

REKORTMENE MEYDAN OKUDU



Çevresinde 'ilçenin en çekici adamı' olarak hitap edilen Demirci, vücuduna tutturduğu 50 kaşık ile Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Azerbaycanlı Etibar Elche Marneuli’ye de meydan okudu.

VÜCUDU MIKNATIS GİBİ ÇEKİYOR

Elinden düşen çakmağın vücuduna yapışması sonucu bu özelliğini fark eden Süleyman Demirci, “Vücuduma gümüş, altın, cam, taş, bozuk para, metal kaşık ve farklı birçok materyal yapışıyor” dedi.

"TUHAF BİR DURUM, TIP AÇIKLASIN"

Görenlerin şaşırdığını söyleyen Demirci, “Sadece metal değil. Ağaç, gümüş, taş ne varsa vücudum tutuyor. Hatta bir defasında vücudum 90 kaşık tuttu. Şaşıran çok oluyor. Tuhaf bir durum. Bende açıklayamıyorum, tıp açıklasın” diye konuştu.