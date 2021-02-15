MİT firari iki FETÖ’cüyü Özbekistan’da yakaladı

Savunma Sanayii sektöründe faaliyet gösterdiği öğrenilen Gürbüz Sevilay’ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile devlet memurluğundan ihraç edildiği, FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, söz konusu şahıslar vasıtasıyla 2017 yılında terör örgütü PKK/KCK mensupları ile irtibatlandığı öğrenildi. Irak ve Suriye’deki PKK/KCK-PYD/YPG-SDG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019 yılında ilk olarak Irak Kuzeyi’ne giden Gürbüz Sevilay’ın ayrıca terör örgütü PKK/KCK’nın organizesiyle illegal yollardan Suriye’ye geçtiği, Haseke’de örgütün silah, mühimmat ve araç üretim ve geliştirme tesislerini ziyaret ettiği, ayrıca PKK/KCK sorumluları ile örgüte ait karargâhlarda görüştüğü belirlendi.

Söz konusu görüşmelerde terör örgütü PKK/KCK tarafından kendisine iletilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla savunma sanayii sektörü alanındaki uluslararası bağlantılarını devreye soktuğu bildirilen Gürbüz Sevilay’ın, yabancı menşeili firma sorumluları ile PYD/YPG’nin Suriye’deki İHA ve drone ile mücadele sürecini bizzat yönlendiren Mazlum Kobani ve Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in ve diğer üst düzey PKK/KCK mensuplarını Suriye’de bir araya getirdiği öğrenildi.

Gürbüz Sevilay’ın, FETÖ’ye Özbekistan’da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltiması ile yurt dışında usulsüz ihaleler alarak maddi kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna’da şirketler açtığı tespit edildi.

Firari FETÖ'cü Tamer Avcı’nın ise örgüte öğrenci kazandırmak ve öğrencileri örgüt evlerine yönlendirmek için çalıştığı, örgüte ait şirketlerde sorumlu düzeyde görev yaptığı, internet üzerinden yayın yapan bazı haber portalında Türkiye aleyhinde yazılar yazdığı belirlendi.