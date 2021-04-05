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'Montrö' bildirisine imza atan 14 emekli amirale gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'montrö' bildirisinde imzası olan 14 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Başsavcılığın bildiri soruşturmasında emekli amirallerden 10'u gözaltına alınırken, 4 şüpheli ifadeye çağrıldı. Soruşturmada amiraller 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmak'la suçlandı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 09:56
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'Montrö' bildirisine imza atan 14 emekli amirale gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'montrö' bildirisinde imzası olan 14 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı verildi. 

Soruşturmada emekli amirallerden 10'u gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı. 

Soruşturmada amiraller 'cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmak'la suçlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir" denildi. 

Soruşturma kapsamında Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.

Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.

NTV

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıMontröAmiral
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