Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
banner107

Moskova’dan uçak biletleri tükendi

22 Eylül 2022 Perşembe 16:03
565 Okunma
Moskova’dan uçak biletleri tükendi



Rusya Devlet Başkanı Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından uçuş takip sistemi ‘flightradar24’ün paylaştığı görüntü çok dikkat çekici…

Hava trafiğinin çok yoğun olduğu görüntüde, Moskova ve Sen Petersburg’tan kalkan uçakların Türkiye ve Ermenistan’a indiği görülüyor.

Uzmanlar, ‘‘Sadece bu görüntüye bakıp seferberlik ilanıyla kaçış başladı, demek doğru olmaz’’ diyor. Ancak seferlik kararının panik havası yarattığı kesin...

Çünkü bilet fiyatları 3 katına çıkmış durumda ve boş yer bulmak neredeyse imkansız…

Örneğin, Türk Hava Yolları’nın Moskova-İstanbul seferleri pazar gününe kadar dolu.

Bir hafta önce 22 bin rubleden satılan tek yön Türkiye uçuşları 70 bin rubleyi yani 21 bin Türk Lirası’nı geçti.

Doğrudan uçuş bulamayanların Gürcistan’ın başkenti Tiflis’i ara durak olarak kullandığı da belirtiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patlayan lastik ağır yaraladı
Patlayan lastik ağır yaraladı
12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu
Mevsimin ilk karı yağdı
Mevsimin ilk karı yağdı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim