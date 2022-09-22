Moskova’dan uçak biletleri tükendi

Rusya Devlet Başkanı Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından uçuş takip sistemi ‘flightradar24’ün paylaştığı görüntü çok dikkat çekici…

Hava trafiğinin çok yoğun olduğu görüntüde, Moskova ve Sen Petersburg’tan kalkan uçakların Türkiye ve Ermenistan’a indiği görülüyor.

Uzmanlar, ‘‘Sadece bu görüntüye bakıp seferberlik ilanıyla kaçış başladı, demek doğru olmaz’’ diyor. Ancak seferlik kararının panik havası yarattığı kesin...

Çünkü bilet fiyatları 3 katına çıkmış durumda ve boş yer bulmak neredeyse imkansız…

Örneğin, Türk Hava Yolları’nın Moskova-İstanbul seferleri pazar gününe kadar dolu.

Bir hafta önce 22 bin rubleden satılan tek yön Türkiye uçuşları 70 bin rubleyi yani 21 bin Türk Lirası’nı geçti.

Doğrudan uçuş bulamayanların Gürcistan’ın başkenti Tiflis’i ara durak olarak kullandığı da belirtiliyor.