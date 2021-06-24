Yağmurda motorun bir anda altından kaydığını anlatan Furkan Tüylüoğlu ‘‘Kalçamın üstünde kaya kaya gittim, artık ne olacaksa olsun dedim. O sırada Fırat abi sağolsun koştu geldi, verilmiş sadakamız varmış’’ dedi. Uzattığı eliyle arkadaşının kötü şekilde yaralanmasını önleyen Fırat Leylek de ‘‘Dükkanın önünde kahve içiyordum, hızlı geliyordu, Kayacağını anladım ve bardağı bırakıp koştum’’ diye konuştu.
Motordan düşen sürücü metrelerce oturarak kaydı
İstanbul Sarıyer’de yağmurda kayganlaşan yolda motosikletten düşen sürücü oturur halde metrelerce kaydı ve tam yol kenarındaki taşlara çarpacakken esnaf arkadaşı elinden tutarak kaldırdı.
24 Haziran 2021 Perşembe 11:42
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