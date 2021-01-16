MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiilî Silah Atış Eğitimleri' icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Leventlerimiz Mavi Vatanımız için daima hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca, Donanma Komutanlığının sevk ve idare ettiği 'Fiilî Silah Atış Eğitimleri' Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirildi" denildi.