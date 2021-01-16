Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Leventlerimiz Mavi Vatanımız için daima hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca, Donanma Komutanlığının sevk ve idare ettiği 'Fiilî Silah Atış Eğitimleri' Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirildi" denildi.
MSB: Doğu Akdeniz'de 'Fiilî Silah Atış Eğitimleri' icra edildi
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de, 'Fiilî Silah Atış Eğitimleri' icra edildiğini duyurdu.
16 Ocak 2021 Cumartesi 11:29
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