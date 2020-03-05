Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi
1,8 milyar piksellik Mars manzarası
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?
C vitamini corona virüsü tedavi...
En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım
En hızlı kuantum bilgisayar için...

MSB duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker de yaralı

TC Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı harekatında rejimin açtığı ateş sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

05 Mart 2020 Perşembe 21:25
87 Okunma
MSB duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker de yaralı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim unsurları tarafından açılan ateş neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personellerimiz için acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
TC Milli Savunma BakanlığıİdlibŞEHİT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili Yıldız'ın eli 3 yerden kırılmış
Engin Özkoç'a yumruk atan AK Partili Yıldız'ın eli 3 yerden kırılmış
Suriye’ye askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye’ye askeri sevkiyat devam ediyor
“M4 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde güvenli koridor tesis edilecek”
“M4 karayolunun kuzeyinde ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde güvenli koridor tesis edilecek”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim