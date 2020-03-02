TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim unsurları tarafından 2 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." denildi.
MSB: İdlib'de 1 asker şehit oldu
TC Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim unsurları tarafından 2 Mart 2020 tarihinde yapılan topçu atışı neticesinde, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 silah arkadaşımız da yaralanmıştır." denildi.
02 Mart 2020 Pazartesi 23:05
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Son Güncelleme: 03.03.2020 00:07