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Muğla ve İzmir'de orman yangınları

18 Ağustos 2019 Pazar 15:21
Muğla ve İzmir'de orman yangınları

Türkiye'de Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına da 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

İki ilde yangın orman yangını çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlükleri bünyesindeki 8 helikopter, çok sayıda arazöz ve yaklaşık 150 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösteriyor. 

Sarp bölgede etkili olduğu için karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durduruldu. 

Yangın bölgesine yakın yerleşim yeri bulunmadığı öğrenildi. 

Akgedik Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması, helikopterlerle alevlere daha etkin müdahale edilmesini kolaylaştırıyor.

İZMİR'DE DE YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. 



BAKAN PAKDEMİRLİ HELİKOPTERLE HAVADAN İNCELEDİ

Bu arada Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan yangını helikopterle havadan inceledi, söndürme çalışmalarını denetledi.

Bakan Pakdemirli, dün İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve soğutma çalışmaları süren yangını da havadan inceledi.

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaIzmirYangınOrman YangınıHaberTürkiye
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