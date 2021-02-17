Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için 4'er yıl 8 aya kadar hapis istemi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın bir televizyon programındaki söylemleri nedeniyle Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Gezen ve Akpınar’ın 4’er yıldan 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

17 Şubat 2021 Çarşamba 11:48
378 Okunma
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar için 4'er yıl 8 aya kadar hapis istemi

Bir televizyon programında 21 Aralık 2018 tarihinde söyledikleri sözler nedeniyle hakkında Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçundan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis istemiyle dava açılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Müjdat Gezen ve avukatları katıldı. İlk celse duruşmaya gelen Metin Akpınar katılmazken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Müjdat Gezen kronik rahatsızlık yaşadığını söyleyerek, “11 aydır rahatsızım. ‘Haddini bil’ demek hakaret olsaydı Cumhurbaşkanı söylemezdi” dedi.

Elindeki Türkçe sözlüğü gösteren Gezen, “Sözlükte de ‘haddini bil’ kelimesi hakaret olarak geçmemektedir. Değerini bilmek anlamına gelmektedir. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum” diyerek beraatini istedi.

Müjdat Gezen’in avukatı Fuat Selvi, “Müvekkilimin söylediği sözde hakaret suçunun unsurları yoktur. Müvekkilimin beraatini talep ederiz” diye konuştu.

Avukat Gökhan Arslanoğlu söz alarak, “Şikayetimiz devam etmektedir. Sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların Uğur Dündar tarafından sunulan 21 Aralık 2018 tarihindeki ‘Halk Arenası’ adlı programda sarf ettikleri sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret suçunu işledikleri belirtildi.

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1'er yıl 2'şer aydan 4'er yıl 8'er aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Müjdat Gezen’in duruşmalardan vareste (mahkeme salonunda hazır bulunmaktan muaf) tutulmasına karar verdi. Tüm sanık avukatlarına mütalaaya karşı ve esasa ilişkin beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 90 can kaybı, 7 bin 906 yeni vaka
Türkiye'de 90 can kaybı, 7 bin 906 yeni vaka
Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, hayatını kaybetti
Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu, hayatını kaybetti
13 vatandaşımız nasıl şehit oldu? Bakan Akar açıkladı
13 vatandaşımız nasıl şehit oldu? Bakan Akar açıkladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim