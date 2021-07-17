Mustafa Sarıgül kürsüde rahatsızlandı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu İl Başkanlığı 1’inci olağan kongresinde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı.

DHA'nın aktardığına göre Sarıgül, kürsüden ayrılıp kendisi için ayrılan dinlenme odasına geçerken burada kısa süreli baygınlık geçirdi. Sarıgül’e ilk müdahaleyi partilileri yaptı. Çağırılan 112 Acil Servis ekipleri, Sarıgül’e müdahale etti. Odasında dinlenen Sarıgül, bir müddet sonra kendisine geldi.

Bir süre sonra basının önüne çıkan Sarıgül, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Tansiyonun düştüğünü belirten Sarıgül şöyle konuştu:

“Bugün Ordu il kongremizi büyük bir enerjiyle büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Gerek sabah 5’te kalkmamız, daha sonra 7 kilometre koşmamız, sonra da fazla kahvaltı yapmadan uçağa binip buraya gelmemiz, tabii bir şehir turu atmamız, bulunduğumuz salondaki yurttaşlarımızın da sağ olsun yoğun ilgisi, bu sıcak hava olunca da biraz bir tansiyon düşüklüğü oldu. Gözlerim bir an karardı ama Allah’ıma hamdolsun bütün dostlarım da büyük desteğiyle şu anda gayet iyi ve gayet formdayım”