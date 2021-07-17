Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

Mustafa Sarıgül kürsüde rahatsızlandı

banner102

Ordu'da partisinin kongresi sırasında konuşmasını yarıda kesen ve odasında kısa süreli baygınlık geçiren Sarıgül'e sağlık görevlileri müdahale etti

17 Temmuz 2021 Cumartesi 21:07
0 Okunma
Mustafa Sarıgül kürsüde rahatsızlandı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu İl Başkanlığı 1’inci olağan kongresinde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı.

DHA'nın aktardığına göre Sarıgül, kürsüden ayrılıp kendisi için ayrılan dinlenme odasına geçerken burada kısa süreli baygınlık geçirdi. Sarıgül’e ilk müdahaleyi partilileri yaptı. Çağırılan 112 Acil Servis ekipleri, Sarıgül’e müdahale etti. Odasında dinlenen Sarıgül, bir müddet sonra kendisine geldi.

Bir süre sonra basının önüne çıkan Sarıgül, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Tansiyonun düştüğünü belirten Sarıgül şöyle konuştu:

“Bugün Ordu il kongremizi büyük bir enerjiyle büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Gerek sabah 5’te kalkmamız, daha sonra 7 kilometre koşmamız, sonra da fazla kahvaltı yapmadan uçağa binip buraya gelmemiz, tabii bir şehir turu atmamız, bulunduğumuz salondaki yurttaşlarımızın da sağ olsun yoğun ilgisi, bu sıcak hava olunca da biraz bir tansiyon düşüklüğü oldu. Gözlerim bir an karardı ama Allah’ıma hamdolsun bütün dostlarım da büyük desteğiyle şu anda gayet iyi ve gayet formdayım”

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 38 can kaybı, 7 bin 666 yeni vaka
Türkiye'de 38 can kaybı, 7 bin 666 yeni vaka
Meşhur fotoğraftaki "Gazeteci Çocuk" hayatını kaybetti
Meşhur fotoğraftaki "Gazeteci Çocuk" hayatını kaybetti
Hırsızlık şüphelisi, girdiği otomobilde uyuyakaldı
Hırsızlık şüphelisi, girdiği otomobilde uyuyakaldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim