NASA: Mars'taki yaşamın sırrı Türkiye'deki Salda Gölü'nde olabilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance, Mars'a inerek görevine başladı.



Perverance Mars'ın Jezero Krateri'nden kaya örnekleri toplayacak.



Bilim insanlarına göre Mars'taki Jezero Krateri bir zamanlar sular altındaydı.

Ancak toplanan örneklerin karşılaştırılması için araştırmacılara Dünya'dan bir örneklem gerekiyor. NASA araştırmacıları Burdur'da bulunan Salda Gölü'nin Jezero Krateri ile benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü bu nedenle NASA mühendislerinin odağında. Reuters'a açıklama yapan NASA bilim araştırmaları direktörü Thomas Zurburchen, "Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak" dedi.

Bilim insanları Jezero'dan alacakları örneklerde fosilleşmiş yaşam izlerini arıyor.



2019 yılında Türkiyeli ve Amerikalı bilim insanlarından oluşan bir ekip Salda Gölü'ne bir keşif gezisi düzenlemişlerdi.

Gölün çevresindeki büyük taş kütlelerinden aşınmış mikrobiyalitler araştırmanın temel sebebi. Araştırmacılar bu mikrobiyalitlerin mikropların yardımıyla oluştuğu düşüncesindeler.



Perseverance'nin toplayacağı örneklerde de mikrobiyalit izi aranacak.

Zurbuchen, "Perseverance ile bir şey bulduğumuzda, Salda Gölü'ne geri gidip, her ikisi arasındaki süreçlerin benzerliğine bakacağız. Aynı zamanda Perseverance ile Salda Gölü'nden elde edilenler arasında fark olup olmadığına bakacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamasının devamında Zurbuchen, "Bu yüzden, bu göle sahip olduğumuz için çok mutluyuz" diye ekledi.

Mars'ta toplanan kaya örnekleri 2031 yılına kadar Kızıl Gezegen'de kalmaya devam edecek. Bu tarihte iki ayrı robotlu görevle örnekler Dünya'ya getirilecek.

NASA daha önce de Salda Gölü'ne ilişkin açıklamalarda bulunmuştı.



NASA , Twitter'dan Mars'taki Jezero Krateri'ndeki benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Burdur'daki Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçlarını paylaşmıştı.

NASA için Salda'da araştırma yapan Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, "Yapılan araştırmalar sonucunda yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar Mars'ta antik yaşam var olduysa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak" ifadelerini kullanmıştı.