Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
23 sabıkası ve askıda 5 davası daha var
23 sabıkası ve askıda 5...
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Boğazını sıktı, defalarca yumrukladı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı
Hakan Yalçın'ın ölümüyle ilgili detaylar...

Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor

Sakarya'da hayvanları beslemek için gittiği nehirde akıntıya kapılan Emirhan Henden'i arama çalışmaları, ikinci gününde devam ediyor.

04 Temmuz 2021 Pazar 22:01
7 Okunma
Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki nehirde akıntıya kapılan 20 yaşındaki Emirhan Henden, AFAD ve dalgıç polisler tarafından aranıyor.

Olay, dün, Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi. Emirhan Henden, Sakarya Nehri'nin karşısındaki hayvanlara yem vermek istedi. Nehre girip karşıya geçmek isteyen Henden, akıntıya kapıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve dalgıç polisler geldi. 

Dün yapılan çalışmalarda bulunamayan Emirhan Henden'i aramaya bugün de devam edildi. Yağmur nedeniyle yükselen nehirde güçlükle arama yapıldı.

Emirhan Henden'i arama çalışmaları devam ediyor.

Nehirde akıntıya kapılan Emirhan aranıyor - Yurt haberleri

Son Güncelleme: 04.07.2021 22:06
Anahtar Kelimeler:
SakaryaEmirhan Henden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi!
Prof. Dr. Uğur Şahin, normalleşme için tarih verdi!
Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim