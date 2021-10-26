Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
banner107

Oğuz Altay ile Emre Bol birbirine girdi; bardaklar havada uçuştu!

TV100'de yayınlanan VAR Odası'nda futbol yorumcuları Oğuz Altay ile Emre Bol arasında, "2010-11 sezonu şampiyonu kim?" sorusu üzerine gergin anlar yaşandı. Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında kavga çıktı.

26 Ekim 2021 Salı 10:06
580 Okunma
Oğuz Altay ile Emre Bol birbirine girdi; bardaklar havada uçuştu!
banner108

TV100'de yayınlanan "Var odası" programında Galatasaraylı yorumcu Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol arasında kavga çıktı.

BARDAKLAR HAVADA UÇUŞTU

Yorumculardan Emre Bol'un Oğuz Altay'a "TFF'nin sitesine gir 2010-2011 şampiyonu kimmiş çıkar, çıkar!" diye bağırmasının ardından Altay, "Kamu vicdanında 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur kardeşim, bu kadar basit" yanıtını verdi.

Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon iyice yükselirken Altay'ın "Hırsızsınız!" şeklinde bağırması sonrası ortalık karıştı. Emre Bol, "Sensin hırsız!" diyerek önünde duran bardağı Altay'ın olduğu bölüme fırlattı. Bu harekete aynı şekilde karşılık veren Altay yerinden kalkarak Emre Bol'un üzerine yürümek istedi ancak diğer yorumcular araya girerek kendisini engelledi. Yaşananların üzerine program reklam arasına girdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazasından sağ kurtuldu çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Trafik kazasından sağ kurtuldu çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Oktay'dan Akıncı'ya tepki: “Onun çapını aşar”
Oktay'dan Akıncı'ya tepki: “Onun çapını aşar”
Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var
Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim