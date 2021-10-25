Künye
Kıbrıs 21
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
banner107

Oktay'dan Akıncı'ya tepki: “Onun çapını aşar”

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Türkiye'deki 10 büyükelçinin Osman Kavala desteğine yönelik yapmış olduğu açıklamaya, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan tepki geldi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 22:33
0 Okunma
Oktay'dan Akıncı'ya tepki: “Onun çapını aşar”
banner108

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Türkiye'deki 10 büyükelçinin Osman Kavala desteğine yönelik yapmış olduğu, “Türkiye’de tek adam rejimi ekonomik ve siyasal anlamda hızla ülkeyi yıkıma doğru sürüklüyor” açıklamasına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan tepki geldi.

Akıncı'nın yaptığı açıklamaya ilişkin AA muhabirine konuşan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Türkiye'nin dış politikası hakkında konuşması, tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar” dedi.  

Oktay, Akıncı’ya yönelik, “Kendi bağımsız ve egemen devletini dile getiremeyecek, savunamayacak kadar dış mihraklara bağımlı bir şahsın, Türkiye gündemi ve Türkiye'nin dış politikası hakkında konuşması, tek kelimeyle hadsizlik ve talihsizliktir. Türkiye hakkında konuşmak onun çapını aşar” sözlerini kullandı.

"20 yıldır girdiği tüm seçimlerde halkının teveccühünü kazanan bir lidere, Cumhurbaşkanımıza dil uzatması da hadsizlikte geldiği son noktanın bir işaretidir” diyen Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğü kişilikli ve vakurlu dış politikasının sonuçlarını, Doğu Akdeniz dahil her alanda almaktadır. Türkiye'nin sergilediği dik duruşun mesajını, bahsi geçen diplomatlar ve ülkeler almışken, bu şahıs ne yazık ki alamamış. Akıncı'nın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile bu kadar yakından ilgili olması da aynı kaynaklardan beslendiklerinin açık bir göstergesidir. Türkiye ve KKTC ilişkileri her daim iyi ve güçlü olacak. Bu birlikteliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var
Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili eleştirilere yanıt: Her evde araba var
Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti
Türkiye'de 25 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti
Benzine 44 kuruş zam
Benzine 44 kuruş zam
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim