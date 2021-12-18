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Oktay: "Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada "Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir" dedi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 09:56
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Oktay: "Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir"
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Oktay, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını sonuna dek savunduk, savunuyoruz. KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini temin edecek şekilde adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm için egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunuyoruz. Maraş bölgesi üzerinde tam yetki ve kontrol sahibi olan KKTC Hükümeti'nin, bölgenin geleceğine dair karar verecek tek makam olduğuna inanıyor, Maraş'ın yeniden hayat bulması yönündeki girişimleri destekliyoruz. Türkiye'nin ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları meselesinde çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyeceğinin altını çizerek bir kez daha ifade etmek isterim." şeklinde konuştu

"Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, araştırma ve sondaj gemileri ile silahlı kuvvetler faaliyetleri çerçevesinde de sahada teşkil edilen mevcudiyeti etkin bir diplomasiyle güçlendirdiklerini belirterek, "Doğu Akdeniz bizim için milli bir meseledir. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı yedirtmeyiz. Hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak faaliyette bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz. Bilhassa Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, ülkemiz ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir." diye konuştu.

Son Güncelleme: 18.12.2021 11:06
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay
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