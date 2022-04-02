Okul müdüründen öğrencilere ramazan kuralı

İstanbul'da bir okul müdürü, ramazan ayında kantin dışında yemek yiyenlerin uyarılmasını istedi.



Maltepe'deki Atilla Uras Anadolu Lisesi Müdürü Ulvi Ziya Akbaba, oruç tutmayan personelin mutfak dışında, öğrencilerin ise kantin dışında bir şey yememelerini istedi.



Akbaba, öğretmenlerin, bir şey yiyen ya da içen öğrencileri uyarmalarını istedi.



Oruçlu öğrencilerin olması nedeniyle hassas ve dikkatli davranılmasını isteyen müdürün daha önce bir öğretmene lakap takıp tehdit ettiği için para cezası aldığı öğrenildi.