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Okulda görme kaybı yaşatan dayak

İstanbul Esenyurt'ta, 13 yaşındaki ortaokul son sınıf öğrencileri arasında çıkan tartışmada Oktay Ç. "Kız arkadaşıma mesaj atmışsın" diyerek M.E.Ş.'yi dövdü. Yediği yumruklarla geçici görme kaybı yaşayan M.E.Ş., LGS sınavına göz bandıyla girdi.

28 Haziran 2022 Salı 11:43
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Okulda görme kaybı yaşatan dayak
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İstanbul'da Esenyurt Ortaokulu'nda 13 yaşındaki son sınıf öğrencileri arasında çıkan tartışmada bir öğrenci, yumruklu saldırı sonucu geçici görme kaybı yaşadı.

İddiaya göre, 26 Mayıs'ta bir arkadaşını da yanına alan Oktay Ç., "Kız arkadaşıma mesaj atmışsın" diyerek M.E.Ş.'yi dövdü.

Okuldaki bir öğretmen olaya müdahale ederek sonlandırırken, M.E.Ş. annesi tarafından hastaneye götürüldü.

GEÇİCİ GÖRME KAYBI YAŞIYOR

Baba Bilal Şahin, dayak yemesi sonrası çocuğunun hemen hastaneye götürülmediğini ve sol gözüne aldığı yumruk darbeleri nedeniyle geçici görme kaybı yaşadığını ileri sürdü.

M.E.Ş., Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına göz bandıyla girdi.

"BİRİ ARKADAN ELLERİMİ TUTTU DİĞERİ DE YUMRUKLADI"

Ortaokul öğrencisi M.E.Ş., olayı şöyle anlattı:

"Yanlış anlaşılma yüzünden biri arkadan belime vurdu. Diğeri gözümü yumrukladı. Yere düştükten sonra gözümü yumrukladılar. Gözüm şu an görmüyor. Yakını da bulanık görüyor. Biri arkadan ellerimi tuttu diğeri de yumrukladı. Kız meselesiydi. Benim arkadaşım benim hesabımdan o kişinin arkadaşına yazmış. Beni bu nedenle dövdüler.''

"SAĞLIKÇI OLMAK İSTİYORDU''

Baba Bilal Şahin de, oğlunun aldığı darbelerden dolayı sol gözünde görme kaybı olduğunu belirterek, ''Şu an bir gözü uzağı göremiyor, yakını da bulanık görüyor. Güzel hedefleri vardı, sağlıkçı olmak istiyordu'' diye konuştu.

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