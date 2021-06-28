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Olacak O Kadar'ın oyuncusu Ali Demirel hayatını kaybetti

Bir dönem Olacak O Kadar skeçleriyle ünlenen oyuncu Ali Demirel, ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı Marmaris'te hayata veda etti.

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:01
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Olacak O Kadar'ın oyuncusu Ali Demirel hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.

Ali Demirel, Levent Kırca ve Oya Başar'ın bir döneme damga vuran Olacak O Kadar adlı komedi programında yer alan isimlerden biriydi.

Son Güncelleme: 28.06.2021 16:35
Anahtar Kelimeler:
Ali DemirelOlacak O Kadar
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