Öldüresiye dövülen köpek kanlar içinde çöplükte bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Balcıbük Caddesi'nde bir kişinin, dün akşam saatlerinde bir köpeği sopayla vurarak yaraladığı, daha sonra da çöpe attığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen adreste ''Rottweiler'' cinsi dişi köpeği gözünden ve başından yaralı halde buldu.

''10 TAVUĞUMU ÖLDÜRÜNCE KIZGINLIKLA DÖVDÜM''



Polis ekipleri, sahipsiz hayvana eziyet ettiği belirlenen Aziz A.’yı yakalayarak Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Merkezi’ne götürdü. Aziz A.'nın, sokak köpeğini 10 tavuğunu öldürmesine çok sinirlendiği için kızgınlıkla dövdüğünü söylediği öğrenildi.

1100 LİRA PARA CEZASI



Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli serbest bırakılırken, hakkında 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14/A maddesindeki “Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek” hükmü uyarınca 1100 lira para cezası uygulandı.



AMELİYAT EDİLDİ



Köpek Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Gözünden ameliyat edilen köpek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekibine teslim edildi.

''BİLİNCİ KAPALI''

Köpeği teslim alan görevli, “Şimdi gider gitmez görevlimiz tekrar müdahale edecek. Gözünde ve kafasında açık yaralar var. Onlar tekrardan tedavi edilecek. Durumu şu an gayet ağır. Kafa travması geçiriyor. Ağzında içten kaynaklı kanamalar var. Kafasında açık yaralar var. Şiddetli darp uygulanmış. Şuuru, bilinci kapalı. Yerinden çıkan bir gözü tekrar burada dikildi. Geri kalan tedavisi İBB’ye ait Kemerburgaz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde yapılacak” dedi.

NTV