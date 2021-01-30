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Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı

Antalya'nın Kaş ilçesinde arkadaşlarıyla denize açılan kişinin, oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkarttığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 17:00
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Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı

Özgür Sarıoğlu, beş arkadaşıyla Akçagerme Plajı açıklarında tekneyle avlanmaya çıktı. Sarıoğlu'nun oltasına 1,5 metre 17 kilogramlık balık takıldı. Balığı sudan çıkaramayan Sarıoğlu, kıyafetleriyle atladığı denizden balığı kucaklayarak tekneye çıkardı. Sarıoğlu, oltasına takılan balığı görünce çok şaşırdığını ifade etti.

"O HEYECANLA HEMEN SUYA ATLADIM"

Balığın bir anda oltadan kurtulduğunu belirten Sarıoğlu, "Oltayı çekmeye çalışırken misina koptu. Kepçe kullanmayı denedik ancak başarılı olamadık. Ben de o heyecanla hemen suya atladım, ellerimle balığı tuttum." dedi.

Öte yandan, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yakalanan balıktan görüntüler;

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