Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevinde bekleyecek
2 ay cezaevinde bekleyecek
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası

Ölümcül parazitin ismini Adana koydular

Çukurova Üniversitesi'nden bilim insanları Yumurtalık ilçesi açıklarında yaptıkları araştırmada keşfettikleri ölümcül parazite Latince Adana anlamına gelen 'Caligus Adanensis' adını verdi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 14:24
308 Okunma
Ölümcül parazitin ismini Adana koydular

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, Yumurtalık ilçesinin açıklarında araştırma yaparken zargana balıkları üzerinde ilk kez görülen öldürücü bir parazit keşfettiklerini, ismini ise Adana’yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırıp literatüre kaydettirerek tüm dünyaya duyurduklarını söyledi.

Türkiye sularında özellikle ekonomik değeri bulunan balıklarda görülen ve halk arasında balık biti ya da balık paraziti olarak bilinen parazit türleri, balıkların yüzgeçlerine, solungaçlarına ve ağız içlerine yerleşerek deniz canlıların beslenememesine ve ileri dönemde ölmesine neden oluyor.

Türkiye sularında 512 balık türünün olduğunu ve 34 türün üzerinde yapılan incelemelerde 24 tür balık paraziti tespit ettiklerini söyleyen Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, balıkların yüzgeçlerine, ağız içerisine ve solungaçlarına tutunan parazitlerin dokularda deformasyon yaptıkları ve balıkların hastalıklara bağlı olarak öldüklerini söyledi.

Her geçen gün yeni bir parazit türünün ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Özak, şunları kaydetti: ‘’Yumurtalık ilçesinin açıklarında araştırma yaparken ilk kez görülen bir tür keşfettik. İsmini ise Adana’yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırdık. Bu tür zargana balıkları üzerinde bulundu. Ben ve doktora öğrencim Yetkin Sakarya ile birlikte keşfettik. Bu türü dünya genelindeki 270 tür ile karşılaştırdığımızda yeni bir tür olduğunu belirledikten sonra bunu dünya literatürüne duyurduk. Akdeniz'deki 24'üncü tür bizim bulduğumuz türdür. Bu tür caligus ailesine mensup bir tür ve kanca yapılarıyla balıkların solungaçlarına tutunuyor. Tutundukları yerlerde kanamalara sebebiyet veriyorlar. Oluşan yaraların da daha sonra bakteri ve mantar oluşmasına sebep veriyor. Bu hastalıklar da balıkların ölmesine neden oluyor."

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuvalet kağıdını maske yaptı
Tuvalet kağıdını maske yaptı
Nikos Dendias’ın arzusu Türkiye ile ikili ilişkilerin ‘iyileşmesi’
Nikos Dendias’ın arzusu Türkiye ile ikili ilişkilerin ‘iyileşmesi’
Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim