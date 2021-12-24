Ömer Çelik: Tezleri bir gecede çöktü

AK Parti'nin 3 gün sürecek Kızılcahamam kampı bugün başladı.

Partili 804 belediye başkanının katılacağı kampta AK Partili belediyelerin çalışmaları ve belediyecilik vizyonu ele alınacak.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan ve hepimize üzüntü veren olaylarla ilgili belediye başkanlarımıza talimatlar verildi. Çocuklar ve savunmasız insanlar bazı sıkıntılı durumlar yaşadılar, hepimizi üzen acılı durumlar gerçekleşti. Belediye başkanlarımız bunu süratle hayata geçirecektir.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEKTRİK TEPKİSİ

Seyircisi ne kadar bilmiyorum senaryosu ve oyunculuğu kötü olan bir dizi. Siyasi açıdan rüşvet ve şantaj, etikle bağdaştırılamaz. Bize şu belediyeyi verirseniz, oy verirseniz demek siyasi açıdan kabul edilemeyecek ifadeler. İkincisi bu açıklamaların ardından bir çok arkadaşımız şu çağrıyı yaptı. Belediyeler siz de, madem yapacaksınız kendi belediyeleriniz de bunu yapın..

Demokratik bir siyasette hepimizin amiri vatandaşımızdır. Siyasi şantaj anlamına gelecek herhangi bir cümle kurmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Nasıl olduğunu gösterin o zaman belediyelerinizin olduğu yerde hareket geçin.

"EKONOMİK SPEKÜLASYONA İZİN VERMEYİZ"

Doların geldiği noktanın bizi çok olumsuz noktalara götüreceğine dair ortaya konulan senaryoların Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla nasıl çöktüğünü gördük. Dolarda düşüş yaşanmıştır vatandaşımızı koruyacak güçlü bir manifesto ortaya konmuştur. İstihdam, yatırım, üretim odaklı pencere açılmıştır. Bu pencereye dair TOBB Başkanı dahil olmak üzere ilgili arkadaşlardan olumlu tepkiler ortaya konulmuştur. Bir gecede bütün tezleri çökenlerin ertesi gece yeni tezlerle ortaya çıkmasını önemli bulmuyorum.

Denetimler güçlü bir şekilde devam ediyor. Şu andan itibaren düşüşün gerçekleşmesi için denetimler sürüyor. Stokçuluktan tutun da faize kadar vatandaşımıza zarar veren hiçbir ekonomik spekülasyona izin vermeyiz.

Bu CHP geleneğinde Cumhurbaşkanına talimat verme gibi vesayet alışkanlığı vardır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu seçilmemiş Cumhurbaşkanına da talimat veriyor. Kendisi için ben göreve geldiğimde şunu yapacağım dese anlarız. En çok tek adam rejimi diyenler bunlar ama daha olmayan seçilmemiş Cumhurbaşkanına talimat veriyorlar. Bu vesayet zihniyeti açısından kötü anlamda bir seviye yükseltmektir. Kendisi aday değilse ki aday olacağına dair sinyal veriyor. Eğer başkası aday olacaksa şimdiden niye talimat veriyor?