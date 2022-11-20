Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket atıldı

Suriye tarafından Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı gerçekleşti.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 1 asker, 2 özel harekat polisi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şeyh İsa ve Tel Rıfatta bulunan terör mevzilerine topçu ateşi açıyor.

Dün gece TSK hava harekatı başlatmıştı. Suriye’nin kuzeyindeki Aynularab, ilk defa hava harekatıyla vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak’ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti.

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen “Pençe-Kılıç Harekatı”nın detayları ortaya çıktı.

Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta, gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

HEDEF SAYISINDAKİ DİKKATİ ÇEKEN DETAY

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak’ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri vurdu.

Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89’a yükseldi.

Özellikle İstiklal Caddesi’nde ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkati çekti.

Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu belirtilirken, harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı.

Öte yandan İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur’un isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun etkileşim aldı.