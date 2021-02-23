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Orman yakma talimatı veren terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemde kullanılmak üzere Suriye'den patlayıcı aktarmaya çalıştığı MİT tarafından tespit edilerek vurulan "Demhat Sperti" kod adlı Mesut Taşkın'ın, Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçeleri ile bazı illerde terör örgütünce çıkarılan yangınların talimatını veren terörist olduğu belirtildi.

23 Şubat 2021 Salı 13:09
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Orman yakma talimatı veren terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçeleri ile bazı illerde geçen yıl terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınların talimatını veren "Demhat Sperti" kod adlı terörist Mesut Taşkın, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından geçen yıl 20 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen yıl 9 Ekim'de Hatay'ın Belen ilçesinde 9'u ormanlık, 6'sı kırsal alanda olmak üzere 15 ayrı noktada meydana gelen, rüzgarın etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan, yerleşim birimlerinde de etkili olan ve PKK'ya bağlı "ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangınların ardından geniş çaplı soruşturmalar yürütüldü.

Ülke içinde ve sınır ötesinde çalışmalarını yoğunlaştıran MİT, Türkiye'deki PKK unsurlarına orman yakma talimatı veren teröristin "Demhat Sperti" kod adlı Mesut Taşkın olduğunu belirledi.

Terör örgütünce çukur operasyonları sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırılarda kullanılan patlayıcıların yurt içine aktarımını sağlayan Taşkın, Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemde kullanılmak üzere Suriye'den patlayıcı aktarmaya çalışırken MİT tarafından tespit edildi. Geçen yıl 20 Ekim'de terör örgütünce oluşturulan toprak tahkimatta, yanındaki teröristle patlayıcı aktarımı sırasında SİHA ile görüntülenen terörist, etkisiz hale getirildi. Taşkın'ın yanında örgüt mensubu da operasyonda vuruldu. İki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon, SİHA tarafından saniye saniye kaydedildi.

PKK'NIN YURT İÇİNE YÖNELİK PATLAYICI VE KADRO AKTARIMINA DARBE

2015 yılından beri Suriye'de bulunan Taşkın, önce örgüt yöneticilerinden "Hakkı Gabar" kod adlı İskan Akyüz'e daha sonra da Murat Karayılan'a bağlı olarak Türkiye-Suriye ve Irak-Suriye arasında gerçekleştirilen patlayıcı aktarımlarının sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

Taşkın, 2015 yılında Silopi'de 3 polisin şehit edildiği, 2016 yılında ise Cizre'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen ve 12 polis memurunun şehit olduğu, 75'i polis olmak üzere 78 kişinin yaralandığı eylemleri planladı ve bu saldırıda kullanılan patlayıcıları Türkiye’ye aktardı.

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