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ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebilirsiniz. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için öğrenciler 14-18 Ekim tarihleri arasında ek tercih yapmıştı.

22 Ekim 2021 Cuma 11:59
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ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabınlar üniversite hayali kuran öğrencilerin beklediği haberi paylaştı. 

Aygün, 2021 YKS 2. Ek Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu. 

14-18 Ekim tarihleri arasında üniversite tercihi yapan üniversite adayları sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek. 

ÖSYM 2021 YKS İkinci Ek Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız

KAYITLAR 26-31 EKİMDE

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek.


Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgeler ve tarihe göre işlem yapacak. Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günleri ve çalışma saatlerinde olacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.10.2021 12:05
Anahtar Kelimeler:
YKS
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