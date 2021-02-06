Otomobilin yarısı başka otomobile ait çıktı

Denizli'de yaşayan Metin Özdemir (28), internetteki bir ilanda görüp satın aldığı ikinci el otomobilin, kaynakla birleştirilen 2 ayrı araç olduğunu öğrenince, dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu.

Aracı satın almadan götürdüğü ekspertizin kendisine aracın bir parçasının değiştirildiği yönünde rapor verdiğini anlatan Özdemir, "Hayatımda ilk kez aldığım otomobilde hayal kırıklığı yaşadım. Bütün birikimimle satın almıştım, dolandırıldım. Aracı satın aldığım kişi benimle dalga geçer gibi 'Sen de başkasına sat' dedi" diye konuştu.

DHA