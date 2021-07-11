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Otomobiliyle takla attı, 'Keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Abdullah Y.'nin , 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralanan Abdullah Y., sağlık ekipleri beklenirken “Keşke ölseydim” diyerek cep telefonundan şarkı dinledi.

11 Temmuz 2021 Pazar 16:03
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Otomobiliyle takla attı, 'Keşke ölseydim' diyerek şarkı dinledi

Zonguldak'ta Abdullah Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazayı gören vatandaşların yardımına koştuğu Abdullah Y. için sağlık ekiplerine haber verildi.

Bu sırada otomobilini çalıştırmak isteyen Abdullah Y.'ye, vatandaşlar engel oldu. Ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Abdullah Y., "Keşke ölseydim" diyerek cep telefonundan açtığı şarkıyı dinledi. 

Sağlık ekiplerinin müdahale etmek istediği sürücü, sedyeye yatmayınca yürüyerek ambulansa götürüldü. Trafik ekiplerinin yaptığı testte Abdullah Y.'nin 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Abdullah Y., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:38
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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