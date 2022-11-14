Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
banner107

Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım!

Taksim’de yaşanan hain saldırının ardından hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı. Patlamada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar’ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 10:57
724 Okunma
Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım!



İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası gelen acı haberler Türkiye'yi kahretti. Bırakılan çanta içerisindeki bombanın patlatılması sonucu gerçekleştirilen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı.

Dün yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu Necati Uçar çıktı.

Taksim'de meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybedenlerden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın Eşkıya Dünyya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle tanınan oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Oyuncu Nurettin Uçar, kızı Yağmur Uçar'dan gelen acı haberle yıkıldı.

Taksim'deki hain saldırıda kızı hayatını kaybeden oyuncu babadan yürek yakan paylaşım geldi.

Ekran görüntüsü 2022-11-14 104640

Saldırıda Yağmur Uçar'ın annesi Arzu Özsoy da hayatını kaybetti.
 

Son Güncelleme: 14.11.2022 12:00
Anahtar Kelimeler:
Nurettin UçarPatlamaTaksim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti
Şehit Fethi Sekin'in babası hayatını kaybetti
Taksim'i kana bulayan terörist Ahlam Albashir her şeyi itiraf etti!
Taksim'i kana bulayan terörist Ahlam Albashir her şeyi itiraf etti!
Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim