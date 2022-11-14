İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası gelen acı haberler Türkiye'yi kahretti. Bırakılan çanta içerisindeki bombanın patlatılması sonucu gerçekleştirilen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı.

Dün yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın babası Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul oyuncusu Necati Uçar çıktı.

Taksim'de meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybedenlerden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın Eşkıya Dünyya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle tanınan oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Oyuncu Nurettin Uçar, kızı Yağmur Uçar'dan gelen acı haberle yıkıldı.

Taksim'deki hain saldırıda kızı hayatını kaybeden oyuncu babadan yürek yakan paylaşım geldi.

Saldırıda Yağmur Uçar'ın annesi Arzu Özsoy da hayatını kaybetti.

