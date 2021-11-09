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Patileri kesilen Pamuk'a özel protez

Geçen yıl Samsun'da ön bacakları kesilerek ölüme terk edilen Pamuk, protez bacaklarıyla yeniden ayağa kalktı.

09 Kasım 2021 Salı 15:43
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Patileri kesilen Pamuk'a özel protez
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Samsun'da kimliği belirsiz kişilerce silahla yaralanıp ön patileri kesilerek ölüme terk edilen Pamuk, her şeye rağmen yaşama tutundu.

Pamuk, dehşet verici olayın ardından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından korumaya alındı, İstanbul'a getirildi.

Zorlu sürecin sonunda onun için özel olarak yapılan protez bacaklara kavuşabildi.

Bütün yaraları kapandı

Veteriner Hekim Dr. Ateş Barut, Pamuk'un geçirdiği süreci şöyle anlattı:

“Kemiklerin yenilenmesi için ve bu protezleri kullanabilecek hale gelmesi için gerekli müdahaleleri yaptık ama tabii hayvanlarda bu tip protezlerin kullanımı çok kolay değil. Ama çok güzel bir süreç geçirdi. Bütün yaraları kapandı” dedi.

Protezler hayatını kolaylaştırsa da Pamuk oyun oynarken sadece arka patilerini kullanmayı tercih ediyor.

"Kötü hikayenin sonu bence olabildiğince iyi bitti" 

Dr. Ateş Barut, “Günün belli saatlerini protezleriyle geçiriyor. Belli saatlerini kendisi parkta, çimlerde yuvarlanarak geçiriyor. Mutlu bir çocuk, hiçbir enfeksiyonu yok, şu anda açık yarası yok. İyi gidiyor. Yani her şey yolunda. Hani bu kötü hikayenin sonu bence olabildiğince iyi bitti" dedi.

Pamuk'un sadece görünen yaraları değil, uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından ruhu da iyileştirildi. Masum gözlerinde artık korku değil, güven var.

Pamuk çok güvensiz ve korkaktı

HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, Pamuk'un yaşadığı travmadan dolayı çok güvensiz ve korkak olduğunu söyleyerek, "Bizim için en önemli süreç psikoloji süreciydi. Çok şükür artık o da normale döndü ve bundan sonraki süreci de HAYTAP'ın güvenli ellerinde, kollarında ve evinde bizimle yaşamaya devam edecek” dedi.

Pamuk, yakın zamanda taburcu edilerek bakım evine gönderilecek.

Kaynak : TRT Haber

Anahtar Kelimeler:
PamukPati
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