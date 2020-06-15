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Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklamasında bulundu

15 Haziran 2020 Pazartesi 01:18
459 Okunma
Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklamasında bulunarak, 
Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.

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