Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklamasında bulunarak,
Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.
Pençe-Kartal Operasyonu başladı
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklamasında bulundu
15 Haziran 2020 Pazartesi 01:18
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Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." açıklamasında bulunarak,