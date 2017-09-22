Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Ferhat Yasak

KKTC’ye gitmek üzere dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra geri dönerek iniş sırasında pistten çıkıp alev alan özel jetin pilotu ve Kule arasındaki diyaloglar telsiz konuşmalarına yansıdı. Telsiz konuşmalarına yansıyan diyaloglarda özel jetin pilotu, kalkıştan kısa süre sonra Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş yapmak istediğini bildiriyor. Bunun üzerine Kule görevlisi inişi onaylıyor. Uçak kazası yaşanmadan önce acil iniş yapmak isteyen pilot ile Kule arasındaki diyaloglar şu şekilde gerçekleşti:

Kule: ‘Tango, Charlie, Kilo, Oscar, November (TC-KON)

Pilot: ‘Devam edin’

Kule: ‘Efendim Emergeny (acil) deklare ettiğinize mutabık mıyız?’

Pilot: ‘Mutabıkız, mutabıkız’

Kule: ‘3-5 sağ pisti için iniş serbest’

Kule ve pilot arasında yaşanan bu diyalogların ardından kaza gerçekleşiyor. Kule görevlileri kazadan sonra ise havalimanına iniş ve kalkış yapmak için bekleyen pilotları uyararak, "Küçük uçak bizden kalkmıştı. Teker arızası oluştu. Emergeny deklare etti. Son 3 milde emergeny deklare ettiği için pistten çıktı. Patladı gibi gözüküyor şu anda" şeklinde konuşuyor. Başka bir pilot ise "Anladım, kırım yani" şeklinde cevap veriyor.

TC-KON kuyruk tescilli Cessna Citation VII C650 tipi özel jet dün akşam saat 21.20’de Atatürk Havalimanında acil iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev almış, kazada yaralanan 3 mürettebat ve bir yolcu hastaneye kaldırılmıştı.