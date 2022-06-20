Pınar Gültekin davasında karar!

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında 13. duruşmada karar verildi. Davanın 13. duruşması Muğla 3. ağır ceza mahkemesinde yapıldı.

Yemek Kartlarının sağladığı KDV indirimi ile en çok patronlar mutlu.Ticket Restaurant Yemek KartıKayıt Ol

13'üncü duruşmada 6 sanık son sözlerini söyledi. Müebbetle yargılanan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar ise beraat etti.

Acılı aile söz konusu karara tepki gösterdi.

Gültekin ailesinin avukatı: Hukuk bugün ölmüştür

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada, "Hukuk bugün ölmüştür. Burada bugün adalet öldü. Bu caniye bugün haksız tahrik uygulandı. Bu gibi kararlar kadın katillerini meşrulaştırıyor" dedi.

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 tarihinde kaybolmuş, beş gün sonra, 21 Temmuz günü de Gültekin'in cesedi ormanlık bir alanda bulunmuştu.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kameralarından teşhis edilen şüpheli Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı. Avcı, 27 yaşındaki Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini varile koyup yaktığını ve üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Olayla ilgili olarak Adli Tıp tarafından hazırlanan raporda ise Pınar Gültekin'in canlı bir şekilde yakıldığı ortaya çıktı. Raporda, "Mevcut verilerle kişinin hayattayken yangına maruz kaldığının kabulü gerektiği oybirliğiyle mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.