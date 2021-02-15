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Pınar Gültekin davasında reddi hakim talebi reddedildi

Muğla'da eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Gültekin ailesi ve avukatının yaptığı reddi hakim talebi reddedildi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 12:50
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Pınar Gültekin davasında reddi hakim talebi reddedildi

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, cansız bedeni 5 gün sonra bulunmuştu.

Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin davasında üçüncü duruşma bugün görüldü.

Duruşmayı takip eden NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak'ın aktardığı bilgiye göre, Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in geçen celsedeki ''reddi hakim'' talebi kabul edilmedi.

İtiraz üzerine Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen talep reddedilirken, avukat Epözdemir’in itirazı ardından reddi hakim talebi bu kez 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi de talebi kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından davanın, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edileceği öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Delilleri kararttığı iddiasıyla tutuklanan ağabey Mertcan Avcı ise, kardeşine "yardım ve yataklık" etmekle suçlanıyor.

Davayla ilgili olarak, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediğini iddia etmişti.

CHP'li Girgin ise acılı babaya sadece taziyelerini ilettiğini belirterek iddiayı reddetmişti.

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