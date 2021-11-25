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PKK'ya ağır darbe!

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kandil ve Gara'da düzenlediği operasyonlarda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, örgütün sözde dış ilişkiler sorumlularından 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi.

25 Kasım 2021 Perşembe 10:20
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PKK'ya ağır darbe!
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in PKK'ya yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara'da 4, Kandil'de 2 terörist etkisiz hale getirildi.

NİHAT GÖREN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerden birinin, PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından, 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist Gören'in, bir süre PKK'nın 'TAK yapılanması'nda faaliyet gösterdiği, TSK'nın gerçekleştirdiği 'Pençe' operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrası PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 25.11.2021 11:22
Anahtar Kelimeler:
Nihat GörenPKKAğır Darbe
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