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Polis: Adalı cinayetine ilişkin Türkiye'den bilgi istendi

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Kutlu Adalı'nın cinayet dosyası ile ilgili gerekenlerin yapıldığı ve Türkiye'den bilgi istendiği belirtildi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 22:20
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Polis: Adalı cinayetine ilişkin Türkiye'den bilgi istendi

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde, 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın ölümü ile ilgili; farklı kesimlerin kendi görüşleri doğrultusunda yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden yönlendirici haberler yer almaya başlamış ayrıca geçmişte gündeme gelmiş olan benzer konular ise yeniymiş gibi halk üzerinde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Merhum Kutlu Adalı'nın öldürülmesi sonrasında iddia edilen her bilgi ve beyan sonrası, mütemadiyen yapılan soruşturma ve araştırmalarda tüm gayretlere karşın suç faillerini tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu nedenle de dosya 'meydana çıkarılamadı' olarak tasnif edilmiş bulunmaktaydı.

Son olarak ülke dışından yapıldığı bilinen bir sosyal paylaşım sitesinde, konu ile ilgili bazı açıklamalar içeren paylaşımlar yer almıştır.

Bahse konu bu paylaşım ve gelişmeler çerçevesinde, Polis Genel Müdürlüğü tarafından cinayet dosyası yeniden soruşturma ve araştırma kapsamına alınmıştır. Bu maksatla Türkiye Cumhuriyeti makamlarından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 25.12.1987 tarihinde imzalanan 'Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlâmlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası' uyarınca ilgili birimden gerekli bilgi talebinde bulunulmuştur.

Cinayet dosyası ile ilgili Polis Genel Müdürlüğünce gerekenler hassasiyetle yapılmaya devam edilmekte olup, araştırma ve incelemeler olay aydınlatılıncaya kadar elde edilecek yeni bilgiler çerçevesinde sürdürülecektir."

Anahtar Kelimeler:
Kutlu Adalı
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