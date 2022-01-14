Profesörden öğrenciye taciz: Mesajlar ortaya çıktı

Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrencilere taciz iddiasıyla öğretim görevlisi H.Ö. hakkında başlattığı idari soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemizden bir öğretim üyesinin, kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiaları ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir. Bu soruşturma, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimimize yapılan şikayetler üzerine başlatılmış ve titizlikle sürdürülmektedir. Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.



Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da öğretim görevlisi H.Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturmalar devam ederken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencilere sosyal medyadan gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

Taciz edilen öğrenci H.Ö.'nün, kendisi ve arkadaşlarına gönderdiği cinsel içerikli mesajları sosyal medyadan paylaştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:

Taciz olayının ortaya çıkmasından sonra 58 yaşındaki öğretim görevlisi H.Ö. 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını duyurmuştu.