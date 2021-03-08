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Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

08 Mart 2021 Pazartesi 20:53
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Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Öztekin, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ünlü sanatçının ölümünü Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Televizyon olan her evde aileden biriydi" ifadelerini kullandı.

Öztekin'e 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Güldürü geleneğinin nişanesi olarak kabul edilen kavuğu Ferhan Şensoy'dan alan Öztekin, rahatsızlığı nedeniyle sahneye çıkamadığı için, geçen yıl kavuğu Şevket Çoruh'a devretmişti.

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