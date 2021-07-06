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Rizeli marangozun ahşap kaplayarak kamyonete çevirdiği 1988 model otomobili ilgi görüyor

Rize'de yaşayan marangoz Metin Tercan, 1988 model otomobilini ahşapla kapladı. Görenlerin ilgisini çeken otomobiliyle ilgili konuşan Tercan, "Bu aracın suda ömrü sac arabalardan 1,5 kat fazladır. Bu, 20 yıl suda kalsın, çıkar yine aynı araba olarak. Su, kar bozmaz" dedi.

06 Temmuz 2021 Salı 16:20
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Rizeli marangozun ahşap kaplayarak kamyonete çevirdiği 1988 model otomobili ilgi görüyor

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan marangoz Metin Tercan, 1988 model otomobilini, ahşap kaplayarak kamyonete dönüştürdü.

Tercan, 1988 model otomobilinin çürüyen kaportasını hurdacıya vererek motorunu yeniden dizayn etti.

Motoru çalıştırmayı başaran 66 yaşındaki mobilya ustası Tercan, bunun üzerine aracı ahşapla kaplayarak kamyonete dönüştürmek üzere çalışmaya başladı.

Yaklaşık 1,5 yıl evinin altındaki marangoz atölyesinde çalışarak şasi, kaporta, kasa, kapı ve jant kapaklarını ahşaptan yapan Tercan, parçaları birleştirerek kamyoneti kullanılır hale getirdi.

MALİYETİ 50 BİN LİRA

Metin Tercan'ın, yaklaşık 50 bin lira maliyetle tamamladığı kamyoneti, sosyal medyada da ilgi çekiyor.

Tercan, mobilya ustası olduğunu ve babasından ahşap evler yapmayı öğrendiğini söyledi.

Çürümeye yüz tutmuş aracını ahşap kamyonete dönüştürebileceği fikrinin aklına geldiğini belirten Tercan, şöyle devam etti:

"1,5 yılımı kamyonete verdim. Projesiz olduğundan beş ay fazla uğraştım. Bir parçayı üç dört kez değiştirdiğim oldu.  Altına şasesini çelikten bağladım"

Tercan, kamyonet için çok çalıştığını vurgulayarak, "Her parçası ayrı elden en az 15 sefer geçmiştir. Çivi yok, bazı yerlerinde vida var. Ağaçlar birbirine geçmedir" dedi.

Bazı arkadaşlarının kendisini "Metin usta, arabayı suda bırakma" diye uyardığını kaydeden Tercan, "Bu aracın suda ömrü sac arabalardan 1,5 kat fazladır. Bu, 20 yıl suda kalsın, çıkar yine aynı arabadır. Su, kar bozmaz" dedi.

Tercan, çok farklı otantik bir kamyonet ortaya çıkardığına işaret ederek, "Yurt dışından, Almanya'dan, İngiltere'den isteyenler çıktı. O zamanlarda vermeyi düşünmemiştim. Çıkarsa kadrini kıymetini bilen birine vereceğim. 2020 model arabası ile takas etmek isteyen bile olmuştu. diye konuştu.

Kamyonetin ahşap gövdesi için 4 farklı tür ağaç kullandığını belirten Tercan, karda, dağlarda gezmek için cip de yapacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 06.07.2021 16:29
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