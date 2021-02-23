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Rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin ocak ayında tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçtiğini bildirdi.

23 Şubat 2021 Salı 13:58
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Rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021'de de rüzgarımız rekorlarla esiyor. Rüzgardan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10'u geçti. Ocakta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7'sini Anadolu'nun serin rüzgarlarından elde ettik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ocak ayı itibarıyla rüzgarda kurulu kapasitesi 9 bin 7 megavat olarak kayıtlara geçmişti.

OCAKTA ELEKTRİĞİN YARISI YERLİ VE YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ÜRETİLDİ

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan verilere göre, kurulu güç de bir önceki aya göre 380 megavat artarak 96 bin 271 megavata ulaştı.

Kurulu güç içinde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 63,7 olarak açıklandı.

Ocakta elektrik üretiminin de yüzde 49,5'i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

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