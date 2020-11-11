"Sahte çevrecilere aldırmadan çalışıyoruz"

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizde her hayırlı işi karamamaya çalışan güruh eleştiri oklarını üzerimize yöneltti. Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. PKK'nın yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyorlar. "Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor.

Bu güruh milletin coşkusunu paylaşmak yerine çıktılar kasım ayında fidan mı dikilir diyerek işe çamur atmaya çalıştılar. 10 milyon fidanın 9 milyonu kurur dediler. Birkaç aya kurur dedikleri fidanlar toprağa daha sıkı sarılarak onları mahçup etti. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor.

Fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor. Dünyaya nefes olma hedefiyle bu işi yürütüyoruz. Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız.

Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak. Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyor. Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır.

Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz."