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Sahte içkiden iki günde 9 can kaybı

Türkiye'de sahte içki yine can aldı. Kahramanmaraş, Yalova, Sivas ve Antalya'da 9 kişi hayatını kaybetti.

14 Aralık 2021 Salı 10:34
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Sahte içkiden iki günde 9 can kaybı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki kullanan 7 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Yalova'da 2 kişi yaşamını yitirdi

Yalova'da birlikte içki içen 2 arkadaş, evlerine gittikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Sahte içki içtikleri iddia edilen iki arkadaşın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Sivas'ta sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Sivas'ın Zara ilçesinde 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir kişi hayatını kaybetti

Antalya Manavgat ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaşan bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı. İçkiyi sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı, evinde 12 litre sahte içki bulundu.  

Kepez ilçesinde de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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