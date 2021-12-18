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Savcı olduğunu söyleyip hakaretler yağdırdı! "Ben savcıyım, polis kim?"

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, alkollü olduğunu gören vatandaşlar tarafından otomobilinin önü kesilerek durdurulan Erdal Uysal, polise ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Uysal'ın hakaret ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Uysal, “Ben savcıyım, buraya emniyet müdürü de gelse umurumda olmaz. Ben savcıyım diyorum sen polis diyorsun, polis kim? Aracımın plakası belli, her şeyi belli, başınızı belaya sokarsınız" diyerek vatandaşları tehdit etti.

18 Aralık 2021 Cumartesi 16:56
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Savcı olduğunu söyleyip hakaretler yağdırdı! "Ben savcıyım, polis kim?"
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Olay, çarşamba gecesi Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü sürücü Erdal Uysal trafikte tehlike oluşturunca mahalleli otomobilin önünü kesip hareket etmesini engelledi. Erdal Uysal, bu kişilere kendisinin savcı olduğunu, polisin hiçbir şey yapamayacağını söyleyerek hem polise hem de cumhurbaşkanına hakaret etti.

Uysal, “Ben savcıyım, buraya emniyet müdürü de gelse umrumda olmaz. Ben savcıyım diyorum sen polis diyorsun, polis kim? Aracımın plakası belli, her şeyi belli, başınızı belaya sokarsınız" diyerek, vatandaşları tehdit etti. Polisin geldiğini görüp otomobiliyle uzaklaşan Erdal Uysal'ın bölge halkıyla tartışma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

RÖNTGEN TEKNİSYENİ ÇIKTI

Otomobilin plakasından yapılan araştırmada, Erdal Uysal'ın Manavgat Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak çalıştığı tespit edildi. Polis, aynı gece otomobili Aşağı Hisar Mahallesi 4606. Sokak'ta park halinde buldu, Erdal Uysal evinde gözaltına alındı. Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen ve 1,17 promil alkollü olduğu belirlenen Uysal'a alkollü araç kullanmak suçundan bin 339 TL idari ceza uygulandı, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

ÖNCE SERBEST KALDI, İTİRAZ ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINDA

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Erdal Uysal, 'tehdit', 'hakaret', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. Erdal Uysal, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı sonrası polis tarafından yeniden gözaltına alınan Erdal Uysal, adliyeye sevk edildi.

DHA

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